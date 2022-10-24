Музыканты-духовики выступили перед российскими военными

Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» совместно с Благотворительным фондом имени Андрея Рублева и Российским национальным музеем музыки организовала цикл концертов для военнослужащих — участников специальной военной операции, находящихся на лечении и реабилитации в госпиталях и специализированных санаториях.

В октябре концерты состоялись в Центральном военном клиническом санатории «Архангельское» Министерства обороны РФ и в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского.

В концертах приняли участие музыканты брасс-квинтета Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского под управлением старшего преподавателя Консерватории Ярослава Белякова, которые исполнили музыку советских композиторов разных эпох, каждый номер зрители встречали аплодисментами. По просьбе зрителей в конце концерта коллектив исполнил бессмертный марш «Прощание славянки». Также в концертах приняли участие солисты оркестра Большого театра России: брасс-ансамбль «Каприз» под руководством Александра Скворцова, ансамбль «Коктейль классик» под руководством Кирилла Носенко, солировал Николай Попов (флейта, саксофон).

«Цикл концертов для российских военнослужащих будет продолжен. «Музыка удваивает и утраивает армию!» - слова выдающегося русского полководца А.В. Суворова сегодня снова обрели свою актуальность! Этими концертами организаторы и музыканты выражают благодарность участникам СВО за служение Отечеству и защиту нашей Родины», — подчеркнул президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.





Фото: Минкультуры