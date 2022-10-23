Фильм «Сердце Пармы» опять возглавил кинопрокат России и СНГ

Режиссером фильма, вышедшего в прокат 6 октября, стал Антон Мегердичев. Кинокартина рассказывает историю противостояния Великого княжества Московского и уральской Пармы.





В центре конфликта этих цивилизаций русский князь Михаил полюбил юную Тиче — ведьму-ламию, которая способна принимать облик рыси. Герою предстоит пройти сквозь трудные испытания.





Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Федор Бондарчук, Елена Панова и другие.





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