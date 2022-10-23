Фильм «Сердце Пармы» опять возглавил кинопрокат России и СНГ

Российский музыковед и музыкальный критик, заслуженный деятель искусств России Михаил Бя...
Фильм «Сердце Пармы» снова стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 99,5 млн рублей з...
Сценарист Бо ДеМайо входил в команду создателей сериала «Ведьмак». По его словам, его ко...
Юбилейный вечер режиссерского факультета Российского института театрального искусства — ГИТИСа про...
Воздушная гимнастка Большого Московского цирка Татьяна Беликова, выступившая в с номером на ремнях...
Российский музыковед и музыкальный критик, заслуженный деятель искусств России Михаил Бя...
Фильм «Сердце Пармы» снова стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 99,5 млн рублей з...
Сценарист Бо ДеМайо входил в команду создателей сериала «Ведьмак». По его словам, его ко...
Юбилейный вечер режиссерского факультета Российского института театрального искусства — ГИТИСа про...
Воздушная гимнастка Большого Московского цирка Татьяна Беликова, выступившая в с номером на ремнях...
Премьера художественного фильма «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли состоялась в воскресенье ...
Российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла в возрасте 88...
Советская версия «Винни-Пуха» появилась в 1969 году. Фильм был снят по сказке Алана Алек...
Рождественская ярмарка на Манежной площади Петербурга этой зимой обойдется городу более ...
Опера «Мальчик у Христа на елке» композитора Сергея Дягилева в постановке Астраханского театра оперы...
Липецкая государственная филармония разработала для детей проект о музык...
Оперу «Укрощение строптивой» на музыку Виссариона Шабалина представили в Новосибирском театре опер...
В Москве в Западном крыле Новой Третьяковки открывается выставка «Снежный барс. Увиде...
Архитектурный комплекс «Благословение матери» открылся в воскресенье в Хатлонской облас...
Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке «Патриот» перед призва...
Российскую культуру нельзя «отменить» — к такому выводу пришли участники дискуссии на международном ...
Вселенная «Звездных войн» пополнится новой расой после выхода игры Star Wars Eclipse. Об э...
Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко «Жизнь прекрасна» прошел в...
Издание Intermedia показало список фильмов о магии и волшебстве. Об этом сообщает «Культуромания»....
Гастроли труппы Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, впервые участвующего в «Больш...
23.10.2022