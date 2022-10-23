Фильм «Сердце Пармы» опять возглавил кинопрокат России и СНГ

23.10.2022

Фильм «Сердце Пармы» опять возглавил кинопрокат России и СНГ

Фльм «Сердце Пармы» снова стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 99,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 20 по 23 октября.

Режиссером фильма, вышедшего в прокат 6 октября, стал Антон Мегердичев. Кинокартина рассказывает историю противостояния Великого княжества Московского и уральской Пармы.

В центре конфликта этих цивилизаций русский князь Михаил полюбил юную Тиче — ведьму-ламию, которая способна принимать облик рыси. Герою предстоит пройти сквозь трудные испытания.

Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Федор Бондарчук, Елена Панова и другие.

Фото: Pixabay