В Москве начала работать II Международная биеннале современного искусства Кавказа

22.10.2022

В Москве начала работать II Международная биеннале современного искусства Кавказа

Открытие II Международной биеннале современного искусства Кавказа, которая продлится в течение недели, состоялось в Центре дизайна Artplay в Москве, сообщает ТАСС.

«Стоит понимать огромную важность появления такого проекта в столице. Для Минкульта Чеченской Республики, для Музея Чеченской Республики и для меня лично важно своей работой показывать истинное лицо Кавказа как современного региона с уникальной не только исторической и этнографической составляющей, но и современной аутентичной культурой», — цитирует пресс-служба выставки министра культуры Чечни Айшат Кадырову.

На выставке представлено более 500 произведений искусства 185 авторов из всех республик Северного Кавказа, а также из зарубежья, в том числе Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании.

Фото: Pixabay