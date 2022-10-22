Ирина Мирошниченко награждена орденом «За заслуги перед Отечеством»

22.10.2022
Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко «Жизнь прекрасна» прошел в субботу на основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. Чехова.
Актрису поздравили друзья и коллеги, а первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, передает ТАСС.
«Более 100 ролей в театре, уникальные великие роли в кино, песни, пластинки, компакт-диски, сольные спектакли по всей стране и не только по стране. И за всем этим колоссальный труд, невероятное трудолюбие, фантастический талант, патриотизм и преданность родному театру, вы никогда не изменяли МХТ им. Чехова. 50 лет на этой сцене в прославленном коллективе. <...> Для меня большая честь выполнить почетное поручение президента РФ и вручить вам высокую государственную награду», — заявил Кириенко.
Актриса удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Фото: Pixabay