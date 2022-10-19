Продюсер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года

О его кончине сообщила в своем телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян.





Продюсер и режиссер скончался 19 октября. Причины и обстоятельства его смерти журналистка не уточнила. О месте и времени похорон сообщат позже.





Давид Кеосаян родился в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. Его брат — режиссер Тигран Кеосаян. В 1980-е годы после окончания МГУ работал в «Совэкспортфильме» (ныне «Роскино»), в том числе в Индии. В 1990-е руководил компанией, производившей клипы, рекламу и сериалы. Позже был продюсером и топ-менеджером в продюсерских центрах.





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