Этнографический музей показал выставку о советском проекте формирования нового человека

В экспозиции, приуроченной к 100-летию образования СССР, представлены разнообразные артефакты, рассказывающие о социалистических ценностях, о том, как они утверждались в общественном сознании и продвигались в жизнь.





Проект знакомит посетителей с экспонатами, которые музей приобрел в период с 1930-х по 1980-е, чтобы зафиксировать изменения в жизни людей под влиянием социалистических преобразований.





«Выставка приурочена к 100-летию образования СССР, но она не историческая, хотя на ней представлено очень много исторических материалов, которые рассказывают об основных вехах существования великого государства, о том, как оно начиналось и закончилось. Все-таки это выставка культурологическая, потому что посвящена она ценностям — социалистическим ценностям. Основная задача ее — рассказать, в чем же заключались эти социалистические ценности, какими виделся окружающий мир сквозь их призму, образцовый человек, <...> что было должным, правильным, хорошим, плохим», — рассказала заместитель директора музея по научной работе, научно-экспозиционной деятельности и подготовке научных кадров Елена Герасименко.





Фото: сайт музея