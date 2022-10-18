Сериал о Екатерине II с Елизаветой Боярской может выйти в 2024 году

Историческая драма станет продолжением «Великой» (2015) с Юлией Снегирь в роли императрицы, пишет «КП».





Проект с рабочим названием «Великая. Золотой век» начали снимать в июне в Петербурге и Ленобласти. Съемки планируют завершить в ноябре. Режиссером выступает Сергей Гинзбург. На Первом канале сериал дебютирует не раньше 2024-го, отметила газета.





Художница по костюмам Татьяна Смирнова рассказала «КП», что за время съемок монархиня сменит 14 нарядов, работу над которыми вели вместе с исполнительницей роли. При создании костюмов вдохновлялись картинами XVIII века. Одни наряды шили на заказ, другие находили в частных коллекциях, на киностудиях в Москве и Петербурге. Некоторые костюмы актрис весят по 15 кг, отметил Алексей Морозов, исполнитель роли Григория Потемкина.





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