Новый трек Shaman «Вызов» набрал 1 млн просмотров на YouTube

17.10.2022

Новый трек Shaman «Вызов» набрал 1 млн просмотров на YouTube
Поклонники оценили композицию, релиз которой состоялся 14 октября. Видео появилось на ютьюбе певца, аудио — на музыкальных стримингах.

На момент написания заметки клип «Вызов» находился на второй строчке в трендах музыкальных видео русскоязычного сегмента ютьюба. Всего за три дня с релиза на видеохостинге его посмотрели 1 млн раз.

Песня стала первым опытом работы Ярослава Дронова с саундтреками для ТВ. «Вызов» создан для одноименного проекта ТНТ, первый эпизод которого вышел 15 октября. Шаман сам написал слова и музыку песни, как и в предыдущих хитах «Встанем» и «Я русский». Клип на первую песню, выложенный на ютьюбе 23 февраля, собрал 29 млн просмотров. 

Ранее исполнитель сообщил, что может выпустить гимн РФ в собственной аранжировке. Его исполнение уже стало традицией на концертах Shaman.

Фото: скриншот / ютьюб