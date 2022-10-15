Экоактивистки предстанут перед судом из-за порчи рамы «Подсолнухов» Ван Гога

15.10.2022

Экоактивистки предстанут перед судом из-за порчи рамы «Подсолнухов» Ван Гога
Двум девушкам предъявили обвинения в нанесении ущерба раме картины нидерландского художника стоимостью в $84 млн, сообщил канал ВВС.

На первом заседании суд освободил Анну Холланд и Фиби Пламмер под залог, запретил им приходить в галереи и появляться с краской в общественных местах. Следующее заседание состоится 13 декабря.

Накануне активистки облили томатным супом полотно 1888 года в Национальной галерее и задали посетителям вопрос, что дороже — искусство или жизнь. Холст с изображением не пострадал, однако на раме эксперты нашли повреждения. В какую сумму оценили причиненный ущерб, не уточнялось.

Just Stop Oil, от лица которого выступили девушки, борется с разработкой новых месторождений нефти. 

Фото: скриншот / ютьюб