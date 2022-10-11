Гнесинка готовит к весне музыкальную постановку на основе песен военных лет

Российская академия музыки имени Гнесиных намерена представить весной 2023 года музыкальный спектакль, приуроченный к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Песни военных лет лягут в основу драматургии постановки, сообщил на пресс-конференции ректор академии Александр Рыжинский.





«Речь идет о праздновании очередной годовщины нашей Великой победы, Победы в Великой Отечественной войне. И к этому дню, непосредственно к весне 2023 года, мы хотим подготовить такую постановку музыкальную, которая будет вся базироваться на песнях войны и песнях Победы. И это будет не просто концерт или театрализованное представление, это будет настоящий спектакль — со своей глубокой драматургией, со своими акцентами, как трагическими, драматическими, так и максимально лирическими и в то же время торжественно ликующими», — рассказал он.





Фото: Pixabay