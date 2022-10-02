Сотрудники компании ЯRUS начали создавать музыку в России

02.10.2022

Сотрудники компании ЯRUS начали создавать музыку в России

Сотрудники молодой российской технологической компании ЯRUS занялись созданием своей собственной музыки. 

Менеджер музыкального интернет-проекта ЯRUS.Музыка Кирилл Устинов стал лидером музыкальной группы «Осталось два кадра» и ездил с гастролями с этой группой по всей России.

Digital-дизайнер Елизавета Сергеева занимается написанием стихов для разных проектов и для себя, выступая на различных стихотворных мероприятиях, и написанием композиций для музыкантов.

Специалист по рекламе Роман Аверян также записывает свой первый альбом, готовясь с ним вскоре выступить на сцене.

Фото: Pixabay