В Риме подвели результаты II Международного молодежного конкурса «Италия. Русские дороги»

02.10.2022

В Риме подвели результаты II Международного молодежного конкурса «Италия. Русские дороги»

Итоги II Международного молодежного научно-образовательного конкурса «Италия. Русские дороги» подвели в Русском доме в Риме.

Данный проект, который реализован при поддержке посольства РФ, почетных консульств РФ в Неаполе и Удине, а также Координационного совета ассоциаций российских соотечественников Италии, направлен на развитие международного сотрудничества и приобщение молодежи к истории и культуре России и Италии, пояснили в Русском доме.

«Италия. Русские дороги» — один из моих любимых молодежных проектов, проходящих на нашей площадке уже не первый год. Он ярко демонстрирует, что культурная связь между нашими странами существует уже не одно столетие, и позволяет узнать много нового не только участникам проекта, но и всем, кто прикасается к этим знаниям», — сказала ТАСС директор Русского дома Дария Пушкова.

Фото: Pixabay