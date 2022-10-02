В Риме подвели результаты II Международного молодежного конкурса «Италия. Русские дороги»

Данный проект, который реализован при поддержке посольства РФ, почетных консульств РФ в Неаполе и Удине, а также Координационного совета ассоциаций российских соотечественников Италии, направлен на развитие международного сотрудничества и приобщение молодежи к истории и культуре России и Италии, пояснили в Русском доме.





«Италия. Русские дороги» — один из моих любимых молодежных проектов, проходящих на нашей площадке уже не первый год. Он ярко демонстрирует, что культурная связь между нашими странами существует уже не одно столетие, и позволяет узнать много нового не только участникам проекта, но и всем, кто прикасается к этим знаниям», — сказала ТАСС директор Русского дома Дария Пушкова.





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