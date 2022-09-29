Брюс Уиллис продал права «на себя» российской компании Dеepсakе

С помощью технологии дипфeйка актера смогут показывать в фильмах и рекламных роликах, пишет The Tеlеgraph.





Компания купила права на образ звезды «Крепкого орешка» и «Пятого элемента». Весной 2022 года Брюс Уиллис объявил о завершении кинокарьеры. Теперь же в кино сможет появляться его цифровой близнец.





Уиллис уже участвовал в подобном эксперименте. Его молодая версия, созданная с помощью дипфeйка, появилась в рекламе. Тогда актер отметил точность, с которой он был воспроизведен. По словам артиста, эта технология позволяет вернуться в прошлое.





Ранее в этом году семья Уиллиса объявила о том, что он не будет сниматься ввиду развивающегося расстройства речи. В его фильмографии значатся более 70 кинокартин. В 1990-е годы Уиллис прославился ролями в боевиках и остросюжетных фильмах («Армагеддон»). Неоднократно снимался у своего друга М.Найта Шьямалана («Шестое чувство»).





Фото: кадр из фильма «Пятого элемента»