«Лунтика» представят на основных цифровых платформах Китая

27.09.2022

«Лунтика» представят на основных цифровых платформах Китая

Российский анимационный сериал «Лунтик» вышел на крупнейшей платформе Китая Mango TV, сервисах Xiaomi, Henan и Ningxia. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.

В октябре состоится релиз мультсериала на других крупных цифровых VOD-платформах.

«15 сентября 2022 года российский анимационный сериал „Лунтик“ производства студии „Мельница“ и телеканала „Россия-1“ вышел на крупнейшей VOD-платформе (Transactional Video on Demand, видео по запросу) Китая Mango TV. Помимо этого, мультсериал также уже доступен на сервисах Xiaomi, Henan и Ningxia», — говорится в сообщении

Премьера на других крупных цифровых VOD-платформах — Youku, iQiyi и Tencent — планируется в октябре. 

Фото: Pixabay