Замминистра культуры Ольга Ярилова уволена из Министерства культуры Российской Федерации по собственному желанию

Ольга Сергеевна Ярилова покидает пост в связи с собственной просьбой, ранее она написала соответствующее заявление об освобождении ее от занимаемой должности.

Ольга Ярилова работала в Министерстве культуры Российской Федерации с 2005 года на различных должностях.



Согласно распоряжению правительства Российской Федерации на должность замминистра назначена Надежда Преподобная, занимавшаяся ранее должность директора Департамента управления делами и инвестиций Минкультуры России.



В 2007–2020 годах Надежда Преподобная работала в правительстве Нижегородской области, в 2018–2020 годах занимала пост министра культуры региона. Затем она перешла на работу в Росгосэкспертизу.



В 2021 году возглавила Департамент управления делами и инвестиций Минкультуры России. На этой должности она обеспечивала в том числе делопроизводство и хозяйственную деятельность Министерства, имущественные отношения объектов недвижимости Минкультуры и его территориальных органов. Занималась координацией работы Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, обеспечивала полномочия ответственного исполнителя госпрограммы «Развитие культуры» и других государственных и адресных инвестиционных программ.





Фото: Минкультуры РФ

