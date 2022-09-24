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Замминистра культуры Ольга Ярилова уволена из Министерства культуры Российской Федерации по собственному желанию

24.09.2022

Замминистра культуры Ольга Ярилова уволена из Министерства культуры Российской Федерации по собственному желанию

Ольга Сергеевна Ярилова покидает пост в связи с собственной просьбой, ранее она написала соответствующее заявление об освобождении ее от занимаемой должности.

Ольга Ярилова работала в Министерстве культуры Российской Федерации с 2005 года на различных должностях.

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации на должность замминистра назначена Надежда Преподобная, занимавшаяся ранее должность директора Департамента управления делами и инвестиций Минкультуры России.

В 2007–2020 годах Надежда Преподобная работала в правительстве Нижегородской области, в 2018–2020 годах занимала пост министра культуры региона. Затем она перешла на работу в Росгосэкспертизу.

В 2021 году возглавила Департамент управления делами и инвестиций Минкультуры России. На этой должности она обеспечивала в том числе делопроизводство и хозяйственную деятельность Министерства, имущественные отношения объектов недвижимости Минкультуры и его территориальных органов. Занималась координацией работы Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, обеспечивала полномочия ответственного исполнителя госпрограммы «Развитие культуры» и других государственных и адресных инвестиционных программ.

Фото: Минкультуры РФ