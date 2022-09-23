Создатель «Во все тяжкие» снимет новый сериал для Apple TV+

Стриминг заказал сразу два сезона пока безымянного проекта от Винса Гиллигана, сообщил Deadline. ...
Пользователь соцсети выложил видео, на котором запечатлел первый ролик по новым эпизодам сериала «...
Ситуацию вокруг популярного вокального проекта Первого канала проанализировала «КП», сделав неутеш...
Стриминг и вещатель заключили договор об эксклюзивном показе музыкальной программы, сообщил РБК. И...
Организаторы отменили спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», который планировали дать ...
Стриминг заказал сразу два сезона пока безымянного проекта от Винса Гиллигана, сообщил Deadline. ...
Пользователь соцсети выложил видео, на котором запечатлел первый ролик по новым эпизодам сериала «...
Ситуацию вокруг популярного вокального проекта Первого канала проанализировала «КП», сделав неутеш...
Стриминг и вещатель заключили договор об эксклюзивном показе музыкальной программы, сообщил РБК. И...
Организаторы отменили спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», который планировали дать ...
Режиссер рассказал ScreenRant об отказе от первого сценария «Аватара 2», который он создавал в течен...
Об этом говорится в письме ведомства, направленном режиссеру-документалисту, автору нескольких фильм...
Президент международного союза КВН станет членом жюри первой игры нового сезона высшей лиги. Инфор...
Роликом по фильму «Бардо (или Лживая горстка пригоршни истин)» поделился на ютьюбе стриминг Netfli...
Жена исполнителя главной роли Павла Прилучного рассказала в соцсетях, что новая история об Игоре С...
Отмеченный на Каннском кинофестивале-2022 фильм расскажет об императрице Елизавете Австрийской, пише...
Режиссер и исполнитель главной роли объяснил в беседе с Screen Rant причину задержки производства ...
Организаторы перенесли Фестиваль комиксов, кино и игр на другие даты, говорится в группе проекта в...
Netflix показал новое видео, в котором героиня Гвендолин Кристи приглашает учеников в академию «Неве...
Актриса присоединилась к проекту в качестве исполнительницы одной из главных ролей, сообщил Deadline...
Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала стал первым национальным кол...
Все средства от продажи работ автора направят на поддержку его семьи, сообщили организаторы. ...
Показ комедийной драмы «Экспресс» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Прокат фи...
21 сентября в рамках 10-го Международного фестиваля женского кино CineFem в г. Пунта-дель-Эсте (Уруг...
23.09.2022