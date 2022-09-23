Создатель «Во все тяжкие» снимет новый сериал для Apple TV+

23.09.2022

Создатель «Во все тяжкие» снимет новый сериал для Apple TV+
Стриминг заказал сразу два сезона пока безымянного проекта от Винса Гиллигана, сообщил Deadline.

«Спустя 15 лет [с премьеры первого сезона Breaking Bad] я подумал, что хотел бы отойти от антигероев», — заявил он, оставив подробности сюжета нового шоу в секрете.

На главную «геройскую» роль пригласили актрису Рэй Сихорн, сыгравшую в «Лучше звоните Солу» — приквеле «Во все тяжкие». Шоураннером обоих сериалов выступил Винс Гиллиган.

В новом шоу он будет сценаристом и исполнительным продюсером вместе Джеффом Фростом и Дайан Мерсер. Производством займется кино- и телеподразделение Sony.

Криминальная драма Breaking Bad выходила в 2008-2013 годах, ее спин-офф и приквел — в 2015-2022. Сериалы были тепло приняты критиками и зрителями. По завершении работы над ними разные компании боролись за новый проект Гиллигана, отмечает издание.

Фото: Pixabay