«Мадам Паутину» с Дакотой Джонсон и Сидни Суини перенесли на 2024 год

Студия Sony отложила премьеры кинокомиксов «Мадам Паутина» и «Крэйвен-охотник» на более поздние даты, сообщил Variety.





Madame Web должна была выйти в октябре следующего года. Новую дату релиза назначили на 16 февраля 2024-го. Освободившееся время занял «Крэйвен» с Аароном Тейлором-Джонсоном. Поклонники ждали его в январе 2023 года.





Немного сдвинули премьеру мультфильма «Гарфилд», главного героя которого озвучит Крис Пратт, — с февраля на май 2024-го. Кроме того, на 12 июля 2024 года наметили премьеру безымянного фильма от Sony и Marvel. Информации о проекте не приводится.





Также Sony анонсировала возвращение «Каратэ-пацана» спустя 12 лет после выхода ремейка с Джеки Чаном и Джейденом Смитом. Его релиз назначили на июнь 2024 года. Фильм пока не обзавелся синопсисом и съемочной командой.





Фото: Pixabay