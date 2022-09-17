«Мадам Паутину» с Дакотой Джонсон и Сидни Суини перенесли на 2024 год

Студия Sony отложила премьеры кинокомиксов «Мадам Паутина» и «Крэйвен-охотник» на более поздние даты...
Мюзикл закроется после 35 лет на сцене, сообщило издание The New York Times со ссылкой на собеседник...
Британский актер пополнил каст фильма, который снимет режиссер Нил Бломкамп. Об этом сообщил THR. ...
Постановкой сиквела займется режиссер Фрэнсис Лоуренс, снявший оригинальный супергеройский фильм 200...
Художественному вузу нужна галерея, как учебный театр — театральному институту. С таким тезисом выст...
Студия Sony отложила премьеры кинокомиксов «Мадам Паутина» и «Крэйвен-охотник» на более поздние даты...
Мюзикл закроется после 35 лет на сцене, сообщило издание The New York Times со ссылкой на собеседник...
Британский актер пополнил каст фильма, который снимет режиссер Нил Бломкамп. Об этом сообщил THR. ...
Постановкой сиквела займется режиссер Фрэнсис Лоуренс, снявший оригинальный супергеройский фильм 200...
Художественному вузу нужна галерея, как учебный театр — театральному институту. С таким тезисом выст...
Одним из факторов роста рейтинга игры стал выход аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners на стриминге...
Изменения для экспонентов из РФ на зарубежных арт-мероприятиях, логистические и финансовые вопросы, ...
Netflix показал дебютный ролик по мини-сериалу «Монстр: История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом ...
Многие эксперты тепло восприняли новое шоу по вселенной «Звездных войн», отметив его отличие от друг...
Наставница в программе «Голос 60+» на Первом канале стала специальной гостьей нового выпуска «Ну-к...
Британский актер сыграет главную роль в киноадаптации гоночной серии игр, которую снимет Нил Бломк...
Британский актер Кит Харингтон поделился впечатлениями от просмотра приквела «Игры престолов» с из...
Российский мистический триллер выйдет в формате киносторис в онлайн-кинотеатре Kion, сообщила прес...
Режиссер корейского сериала-рекордсмена Netflix Хван Дон Хёк не исключил, что голливудский актер при...
Трек вышел в музыкальном издательстве Ray Records. Композиция доступна на аудиостримингах, сообщил...
РОСИЗО при поддержке Минкультуры РФ представил экспозицию, приуроченную к 350-летию Петра I. Об эт...
Съемочный процесс продлится до декабря этого года. Романтическо-приключенческая комедия дебютирует...
Форум пройдет в Публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения РАН в рамках реализац...
16 сентября на стримингах появился сборник литературно-музыкальных композиций «Нас тупила осень», ...
Взаимодействие музеев и галерей обсудили на форуме Created in Moscow ярмарки Cosmoscow. Об этом со...
17.09.2022