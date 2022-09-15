Лариса Долина согласилась спеть с Давой и Даней Милохиным

15.09.2022
Народная артистка РФ отказалась выходить на одну сцену с Ольгой Бузовой, но заявила о готовности спеть с другими блогерами. Свое отношение к коллаборациям она объяснила в интервью Teleprogramma.pro.
Певица назвала коллаборации артистов «хорошим явлением». При этом для совместной работы необходимы люди, у которых «есть хоть что-то, за что можно зацепиться», пояснила она.
Долина кратко прокомментировала возможность дуэта с Бузовой: «Как-то не по мне это». При этом она сказала, что можно спеть с «молодым рэпером» и «поющим человеком» Давой (Давид Манукян), а также с «начинающим, но хотя бы более-менее поющим» Даней Милохиным. Оба молодых человека сначала прославились как блогеры, а затем запели.
Дуэт с вокалистом Burito (Игорь Бурнышев) Долина назвала огромным удовольствием, «потому что он музыкант». По ее мнению, автор и исполнитель отличается самобытностью, а его композиции — необычной структурой.
Фото: скриншот / ютьюб