Филипп Киркоров хочет дебютировать в Театре Наций в качестве актера

11.09.2022

Филипп Киркоров хочет дебютировать в Театре Наций в качестве актера

Певец Филипп Киркоров собирается выступить в качестве драматического актера в Театре Наций. Об этом информирует портал «Народные новости».

Артист в воскресенье посетил церемонию вручения театральной премии Корша в Театре Наций.

«Пришел поздравить дорогого друга Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. В последнее время пересмотрел многие спектакли — „Горбачев“, „Мастер и Маргарита“, „Кабаре“. И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», — написал Киркоров в соцсетях.

По словам Киркорова, для него стало открытием, что в театре можно играть мюзиклы под живой оркестр. «Идейка уже есть», — отметил певец.

Фото: Unsplash