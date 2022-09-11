Филипп Киркоров хочет дебютировать в Театре Наций в качестве актера

Артист в воскресенье посетил церемонию вручения театральной премии Корша в Театре Наций.





«Пришел поздравить дорогого друга Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. В последнее время пересмотрел многие спектакли — „Горбачев“, „Мастер и Маргарита“, „Кабаре“. И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», — написал Киркоров в соцсетях.





По словам Киркорова, для него стало открытием, что в театре можно играть мюзиклы под живой оркестр. «Идейка уже есть», — отметил певец.





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