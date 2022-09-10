Кто кого играет в новом сериале «Властелин колец: Кольца власти»

Что известно о персонажах и актерах первого в киноистории легендариума Дж.Р.Р. Толкина сериала, разбирался «Вокруг ТВ».





В начале сентября на «Прайм видео» вышли первые серии «Колец власти». Шоу появилось спустя 21 год с премьеры первой части «Властелина колец» и семь лет с премьеры триквела «Хоббита».





Действие разворачивается за тысячи лет до событий обеих трилогий Питера Джексона. Сюжет затрагивает все ключевые моменты Второй эпохи Средиземья, при этом он представляет собой видение авторов шоу. По этой причине в СМИ и соцсетях сериал называют фанфиком.





История начинается в мирные времена, наступившие после победы над могущественным Морготом и его приспешником Сауроном. Только Галадриэль, потерявшая в войне брата Финдора, уверена, что Саурон вернется.





В роли Галадриэль — валлийская актриса Морфидд Кларк (Британия), сыгравшая в «Патрике Мелроузе», «Святой мод» и др. Эльфийка знакома по предыдущим фильмам, где она предстала взрослой, опытной и мудрой правительницей в исполнении Кейт Бланшетт. В сериале же зрители знакомятся с молодой воительницей, которая жаждет мести за смерть брата и других эльфов. Она не возвращается в Валинор с другими эльфами и остается в Средиземье.





Элронд — британец Роберт Арамайо, успевший засветиться в «Игре престолов» (молодой Нед Старк) и «King’s Man: Начало». Его герой — полуэльф, будущий правитель Ривенделла и будущий отец Арвин. В фильмах его сыграл Хьюго Уивинг. В молодости Элронд — начинающий политик, который пытается наладить связи с гномами и людьми.





В роли Келебримбора — британский актер Чарльз Эдвардс, известный по ролям в «Аббатстве Даунтон» и «Короне». Эльф-нолдор прославился как ювелир и кузнец со скверным характером и неуверенностью в себе. Он правит областью Эрегион и общается с гномами, изучая их мастерство. В дальнейшем знания ему пригодятся для выковки колец.





Дурин IV — валлиец Оуайн Артур (Британия), для которого роль в «Кольцах власти» стала самой известной. Потомок Дурина I, основателя рода гномов, известного как народ Дурина, не обрадовался встрече с Элрондом, который не посещал друга 20 лет. Для эльфов это мгновение ввиду разной продолжительности жизни у них и гномов.





В роли Дисы — британская театральная актриса София Номвет, которая начала сниматься в кино и сериалах только в последние годы. Ее героиня — супруга Дурина IV, принцесса королевства Кхазад-дум (Мория). Она родом из рабочего сословия, трудилась в шахте. Дису отличает мудрость и деликатность. И у нее нет бороды, хотя по канону у гномих есть растительность на лице.





В роли Арондира — уроженец Пуэрто-Рико Исмаэль Крус Кордова (США). Тот самый темнокожий эльф, появление которого в сериале вместе с темнокожей гномьей принцессой вызвало критику у некоторых фанатов саги. Не канонический персонаж. Эльф из нандор и воин служит в деревне людей. Он полюбил местную знахарку Бронвин и не хочет покидать поселение. В первых сериях Арондир обнаруживает разрушенное поселение, где попадает в ловушку.





В роли Эланор (Нори) Брэндифут — начинающая австралийская актриса Маркелла Кавена. Ее героиня создана авторами сериала. Представительница мохноногов — странствующих предков хоббитов очень любознательна и мечтает о путешествиях в отличие от ее потомков. Она наблюдает за метеоритом и обнаруживает в месте его падения обнаженного человека, которого прячет и с которым пытается общаться.





Фото: кадр из сериала «Кольца власти»