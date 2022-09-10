Marvel представила первый тизер игры от сценаристки Uncharted

10.09.2022

Marvel представила первый тизер игры от сценаристки Uncharted
Студия показала ролик на выставке D23 и опубликовала на YouTube. На кадрах можно увидеть Капитана Америку и Черную Пантеру.

Разработкой игры Marvel руководит Эми Хеннинг, работавшая над серией приключенческого экшна Uncharted, который недавно был экранизирован с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях.

Пока у игры нет ни названия, ни ориентировочной даты релиза. Действие развернется во время Второй мировой войны. Судя по кадрам, героям предстоит борьба с организацией «Гидра», известной по киновселенной «Марвел». 


«Четыре героя. Два мира. Одна война», — гласит тизер игры.

В ролике перечислены герои: король, капитан, солдат и шпион. В двух первых можно узнать Черную Пантеру и Капитана Америку. Остальными могут оказаться Зимний Солдат и Накия. Состав персонажей пока не озвучен. 

Фото: кадр из тизера игры Marvel