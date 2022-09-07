«Будут ли талантливыми аватары»: Елена Драпеко о «воскрешении» актеров

Депутат Госдумы прокомментировала «Подъему» планы воссоздать игру умерших актеров с помощью DеepFakе для ремейка «Семи самураев».





По мнению звезды фильма «...А зори здесь тихие» Елены Драпеко, идея вызывает интерес и любопытство, поскольку реализовывать ее будут талантливые люди. Вместе с этим она заметила: «Будут ли такими же талантливыми аватары, посмотрим».





Парламентарий считает, что в России — прекрасные актеры, но «плохо с фильмами». Граждане любят пересматривать советское кино, поэтому его пытаются переснимать. Но новые версии не получают успеха — время и психология людей изменились. Гораздо лучше получаются новые кинокартины с новыми сюжетами, пояснила она.





Драпеко не исключила, что фильм с аватарами о ситуации в Новороссии может быть успешным при условии интересного сюжета и наличия «любимых персонажей».





Ранее Первый канал анонсировал планы снять новую версию «Семи самураев» 1954 года, действие которой развернется «в Гражданскую войну в Новороссии». При этом зрители увидят реальные лица только двух из семи героев, остальные будут играть под аватарами советских актеров.





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