Сыгравшая Рейниру Таргариен актриса рассказала о необычном совете от одного из создателей «Дома дракона»

Она призналась, что хотела обсудить с ним и Эммой Д’Арси, которая воплотила образ взрослой Рейниры, как развивается персонаж. Однако Сапочник не хотел, чтобы они встречались.





«Мне кажется, он понимал, что мы бы стали подражать друг другу», — уточняет Алкок.





«Дом дракона» — приквел «Игры престолов». Действие в нем происходит за несколько столетий до событий оригинала.





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