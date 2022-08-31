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  • Сыгравшая Рейниру Таргариен актриса рассказала о необычном совете от одного из создателей «Дома дракона»

Сыгравшая Рейниру Таргариен актриса рассказала о необычном совете от одного из создателей «Дома дракона»

31.08.2022

Сыгравшая Рейниру Таргариен актриса рассказала о необычном совете от одного из создателей «Дома дракона»

Исполнившая роль юной принцессы Рейниры Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одного из создателей «Дома дракона» — шоураннера Мигеля Сапочника. Об этом актриса сообщила в интервью The Hollywood Reporter.

Она призналась, что хотела обсудить с ним и Эммой Д’Арси, которая воплотила образ взрослой Рейниры, как развивается персонаж. Однако Сапочник не хотел, чтобы они встречались.

«Мне кажется, он понимал, что мы бы стали подражать друг другу», — уточняет Алкок.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов». Действие в нем происходит за несколько столетий до событий оригинала. 

Фото: скриншот