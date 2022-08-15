В Крыму начнет работать фестиваль «Таврида.АРТ»

В бухте Капсель в Крыму в понедельник начнется фестиваль «Таврида.АРТ», который объединит более 300 мероприятий. Он будет одним из ключевых событий Года культурного наследия России, сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

«С 15 по 19 августа в Крыму рядом с Судаком в бухте Капсель пройдет фестиваль „Таврида.АРТ“. Он станет одним из ключевых событий Года культурного наследия России. В образовательной и социальной программах, а также шоу-форматах фестиваля раскроются его главные темы: возможности развития молодых профи в новых условиях и ответ творцов мировой „культуре отмены“. „Таврида.АРТ“ вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на своей площадке более 300 ярких событий», — говорится в сообщении.

Главными темами фестиваля в этом году станут: «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь».

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