«Они молчат»: Михаил Шахназаров раскритиковал «Квартет И»

10.08.2022
Журналист упрекнул артистов за молчание по актуальным политическим вопросам, которое не исключило их сотрудничества с московскими властями. На это он обратил внимание в ютьюб-шоу «Полный абзац».
«Вот «Квартет И» — они молчат», — сказал Шахназаров, добавив, что, несмотря на отсутствие заявлений со стороны артистов, ему их позиция ясна.
По его словам, актеры ни разу не посетили Крым, чтобы украинские власти не запретили им въезд в Одессу, где живут родители участников объединения. При этом «правительство Москвы отдало им помещение под театр в центре города». Комментатор назвал «нормой» подобные явления.
Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Александр Демидов основали театр «Квартет И» в 1993 году. Выступали на телевидении и театральной сцене. Всероссийскую популярность приобрели после выхода фильмов по их спектаклям «День радио» и «День выборов». Сегодня продолжают создавать театральные проекты, а также снимать фильмы и сериалы.
Фото: скриншот / ютьюб