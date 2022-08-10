Пригожин обвинил Макаревича в пропаганде «против всего русского народа»

10.08.2022
Музыкальный продюсер в комментарии NEWS.ru выступил с критикой заявлений лидера группы «Машина времени».
Иосиф Пригожин считает, что в последнее время Андрей Макаревич делает весьма агрессивные заявления в адрес россиян, рассуждая о своей музыке и ее глубине. Однако он забывает о том, что музыка создается для «людей вне зависимости от их взглядов» и спекуляции в этой теме недопустимы, подчеркивает собеседник издания.
По словам Пригожина, «это просто шок, что он [Макаревич] говорит. Стал каким-то выжившим из ума стариком».
Также продюсер указал на то, что музыкант поддерживает «оголтелую пропаганду с откровенным враньем», ведущуюся не только против РФ как государства, но и «против всего русского народа». Это, по его мнению, является самым ужасным.
Макаревич пока не отреагировал на критику в свой адрес.
Ранее сообщалось, что концерты «Машины времени» в Тюмени, Перми и других городах РФ отменены. Коллектив и его фронтмен продолжают выступать за границей.
Фото: Pixabay