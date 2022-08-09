Актуальное авторское доккино покажут в Москве

Фото: пресс-служба мероприятия

В этом году в программе смотра — 65 новых проектов из 25 стран, большинство из которых впервые представят российским зрителям. Помимо киносеансов, их ждут обсуждения фильмов с создателями, психологами и журналистами.«Докер» проходит в двух основных конкурсных программах — полный и короткий метр. Также проводятся показы в секциях, посвященных IT-технологиях, ментальному здоровью, неигровому кино для детей, студенческим и школьным работам. В этом году дебютирует секция российского кино, в которой покажут девять проектов, снятых в разных уголках РФ.После закрытия «Докера 2022» лучшие ленты начнут показывать в кинотеатрах «Москино». Их можно увидеть на большом экране с 25 по 28 августа. Показы также пройдут в Доме кино в Петербурге (23-25 сентября) и «Киномаксе Аура» в Ярославле (10 по 12 октября).