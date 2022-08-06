«Зарядье» приглашает на фестиваль экспериментальной классики

06.08.2022

«Зарядье» приглашает на фестиваль экспериментальной классики
6 и 7 августа в московском парке проводится фестиваль «Новая классика», сообщает РИА Новости.

Площадками музыкального фестиваля стали пространство под Стеклянной корой, большой и малый амфитеатры в парке «Зарядье» в центре Москвы.

Мероприятие представляет широкой аудитории новые формы классического музыкального искусства и экспериментальной музыки, а также новых героев. Исполнение мелодий дополняют акустические инструменты и электроника, а также видео и перформансы. Кроме того, программа включает открытые дискуссии с композиторами.

Фото: Pixabay