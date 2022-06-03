Летом в России пройдут 15 фольклорно-этнографических экспедиций

Комплексные исследования проведут в рамках Года культурного наследия народов РФ, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.





6 июня в Татарстан отправится первая фольклорно-этнографическая экспедиция во главе с членом-корреспондентом РАН, доктором исторических наук Александром Черных.





С июня по сентябрь экспедиционные бригады побывают в Республике Алтай, Бурятии, Марий Эл, Северной Осетии — Алании, Ставропольском и Пермском краях, Калининградской, Свердловской, Томской, Орловской, Брянской, Челябинской и Курганской областях, Крыму.





Специалисты опишут семейные и календарные обряды и праздники, музыкальный и песенный фольклор, сказки, легенды, эпос, традиционные технологии, костюмы и др.





«При подготовке мы привели большую работу, определили места бытования традиций. В Томской области в центре внимания будет фольклор селькупов — это малочисленный народ, проживающий на севере Западной Сибири. Рыболовецкие традиции и старинное янтарное ремесло — в Калининграде. На Алтае исследователи запишут обряд моления духам огня», — рассказали в Доме народного творчества имени В.Д. Поленова, который выступает организатором проекта, нацеленного на помощь регионам в создании каталогов нематериального культурного наследия и выявление и поддержку носителей традиционной народной культуры.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ