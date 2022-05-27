Появился первый кадр из пятой части «Индианы Джонса»

27.05.2022

Появился первый кадр из пятой части «Индианы Джонса»
Дебютный кадр представил актер Харрисон Форд на презентации проектов студии Lucasfilm, прошедшей на фестивале Star Wars Celebration в Анахайме.

Исполнитель роли Индианы Джонса объявил о том, что работа над пятым фильмом приключенческой франшизы подходит к концу, а также показал постер со своим персонажем. На нем изображен Индиана Джонс в шляпе, с рюкзаком за плечами и фонариком в руках, идущий по веревочному мосту в пещере, куда пробивается немного солнечного света. 

На фестивале подтвердили дату релиза приключенческого фильма — она назначена на 30 июня 2023 года. Подробности сюжета пока держатся в тайне.

Харрисон Форд вновь вернулся к роли археолога и искателя сокровищ Генри Уолтона (Индианы) Джонса-младшего. Вместе с ним в проекте задействованы Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук и др. Режиссером нового «Индианы Джонса» выступил Джеймс Мэнголд («Прерванная жизнь»), сменивший Стивена Спилберга, снявшего предыдущие четыре фильма франшизы.

Фото: pixabay