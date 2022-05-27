Появился первый кадр из пятой части «Индианы Джонса»

Дебютный кадр представил актер Харрисон Форд на презентации проектов студии Lucasfilm, прошедшей на фестивале Star Wars Celebration в Анахайме.





Исполнитель роли Индианы Джонса объявил о том, что работа над пятым фильмом приключенческой франшизы подходит к концу, а также показал постер со своим персонажем. На нем изображен Индиана Джонс в шляпе, с рюкзаком за плечами и фонариком в руках, идущий по веревочному мосту в пещере, куда пробивается немного солнечного света.





На фестивале подтвердили дату релиза приключенческого фильма — она назначена на 30 июня 2023 года. Подробности сюжета пока держатся в тайне.





Харрисон Форд вновь вернулся к роли археолога и искателя сокровищ Генри Уолтона (Индианы) Джонса-младшего. Вместе с ним в проекте задействованы Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук и др. Режиссером нового «Индианы Джонса» выступил Джеймс Мэнголд («Прерванная жизнь»), сменивший Стивена Спилберга, снявшего предыдущие четыре фильма франшизы.





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