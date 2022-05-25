В Бородинском музее открылась выставка «Благородством сербство дышит»

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Выставка «Благородством сербство дышит» в музее-заповеднике «Бородинское поле» входит в программу празднования 210-летия Бородинского сражения 1812 года. В экспозицию вошли портреты участников сражения, полотна с батальными сценами и памятниками героям Бородино.Открытие проекта посетили посол Сербии в РФ Момчило Бабич, замглавы департамента господдержки искусства Минкультуры РФ Павел Карташев и представитель МИД России Иван Горбунов.Момчило Бабич поблагодарил Бородинский музей, Минкультуры России и МИД РФ за создание экспозиции, отметив, что «до конца своих дней не забудет этот прием и знаменательное мероприятие».