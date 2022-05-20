Вагановская академия решила посвятить выпускной спектакль юбилею хореографа Юрия Григоровича

20.05.2022

Вагановская академия решила посвятить выпускной спектакль юбилею хореографа Юрия Григоровича

Академия русского балета имени Агриппины Вагановой посвятит выпускной спектакль этого года 95-летию классика отечественной хореографии народного артиста СССР Юрия Григоровича. Об этом ТАСС сообщил ректор Академии, народный артист России Николай Цискаридзе.

«Мы готовимся сейчас к выпускным спектаклям, которые посвящены Юрию Николаевичу [Григоровичу], потому что школа чествует одного из своих самых выдающихся выпускников. Мы с Юрием Николаевичем обсудили, и он разрешил взять для выпускного третий акт «Раймонды», — рассказал ректор.

Первый выпускной спектакль Академии имени Вагановой будет показан 17 июня в Мариинском театре. По традиции он войдет в программу проходящего здесь международного фестиваля «Звезды белых ночей».

Фото: Pixabay