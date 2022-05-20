Вагановская академия решила посвятить выпускной спектакль юбилею хореографа Юрия Григоровича

Академия русского балета имени Агриппины Вагановой посвятит выпускной спектакль этого года 95-летию классика отечественной хореографии народного артиста СССР Юрия Григоровича. Об этом ТАСС сообщил ректор Академии, народный артист России Николай Цискаридзе.

«Мы готовимся сейчас к выпускным спектаклям, которые посвящены Юрию Николаевичу [Григоровичу], потому что школа чествует одного из своих самых выдающихся выпускников. Мы с Юрием Николаевичем обсудили, и он разрешил взять для выпускного третий акт «Раймонды», — рассказал ректор.





Первый выпускной спектакль Академии имени Вагановой будет показан 17 июня в Мариинском театре. По традиции он войдет в программу проходящего здесь международного фестиваля «Звезды белых ночей».





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