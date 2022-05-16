Гран-при фестиваля «Виват кино России!» присудили «Непослушнику»

Гран-при ХХХ Всероссийского фестиваля «Виват кино России!» присужден фильму «Непослушник» московского режиссера Владимира Котта, который получил и приз «За лучшую режиссуру». Торжественная церемония вручения наград состоялась в воскресенье в Молодежном театре на Фонтанке.

«Я всегда считал себя глубоким и тяжелым режиссером, снимал авторское кино, но вот остался без работы и сдуру согласился снять комедию. В результате я получаю приз как лучший режиссер и впервые мой фильм заработал кучу денег. Я понял, что кино должно трогать души, а не вгонять в тоску. И теперь я обеспечен работой, потому что через полтора месяца буду снимать фильм «Непослушник-2», — такую речь произнес режиссер.





Фестиваль подтвердил свое реноме народного кинопраздника, любимого горожанами разных поколений. За пять дней на нем прошло 63 бесплатных показа, собравшего в шести кинотеатрах города более 11 тысяч человек.





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