Ушел из жизни автор гимна Калмыкии Аркадий Манджиев

Герой Калмыкии, автор гимна республики Аркадий Манджиев умер на 61-м году жизни. Об этом информировал в своем Telegram-канале глава региона Бату Хасиков.

«Печальная весть. На 61-м году жизни не стало Аркадия Наминовича Манджиева. Это имя известно каждому. Герой Калмыкии, заслуженный деятель искусств республики, член Союза композиторов России, певец — он всю жизнь посвятил искусству. Его творчество объединяло не только все регионы России, но и страны и континенты», — написал он.





По словам Хасикова, композитор всегда продвигал музыку как связующую нить между народами. Его произведения стали одой калмыцкому языку, воспеванием красоты родной земли, они вошли в золотой фонд национальной культуры. Аркадий Манджиев — автор гимна Калмыкии.





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