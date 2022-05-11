В Питере балетная труппа Приморской сцены Мариинки покажет две постановки

11.05.2022
Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра покажет 11 мая в Санкт-Петербурге европейскую премьеру двух одноактных балетов — «Федра» и «Мимолетности». Выступления состоятся на исторической сцене Мариинки, сообщила пресс-служба театра.
Там рассказали, что редко исполняемый в мире балет «Федра» был поставлен по инициативе художественного руководителя балетной труппы Эльдара Алиева.
Речь идет о спектакле датского хореографа Флеминга Флиндта, поставленном в 1987 году на музыку американского композитора Филипа Гласса по мотивам трагедии древнегреческого драматурга Еврипида.
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