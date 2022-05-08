Российскую комедию «Родители строгого режима» покажут в KION

В онлайн-кинотеатре KION пройдет показ российский комедийный фильм «Родители строгого режима», сообщает «Киноафиша».

Режиссером проекта выступил внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров. Сценарий был создан совместным трудом Андрея Таратухина и Юлии Крутовой.

Сюжет повествует историю погрязшего в коррупционных скандалах мэра провинциального городка, который намерен победить на очередных выборах. Его родители придумывают план по его перевоспитанию, для чего похищают и запирают в загородном доме.

Главные роли в картине исполнили Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Ольга Медынич, Евгений Ткачук. Премьера фильма на KION состоится 15 мая.

Фото: кадр из фильма