В Улан-Удэ приедут с концертом лауреаты Конкурса имени Чайковского

Выступление в столице Бурятии пройдет в рамках «Гастролей лауреатов всероссийских и международных музыкальных конкурсов в регионах России», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





7 мая на сцене Бурятского театра оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова в Улан-Удэ состоится концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств России дирижера Валерия Галсанова.





Солируют пианист Алексей Мельников, виолончелист Александр Рамм и сопрано Мария Мотолыгина. Все исполнители — лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского.





Концерт организован по поручению Министерства культуры РФ и при информационной поддержке Росконцерта.





Начало концерта в 19:00.





Фото: Рixabay