Ольга Любимова посетила выставку «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых»

28 апреля министр культуры РФ побывала на экспозиции в Оружейной палате Музеев Московского Кремля, сообщила пресс-служба ведомства.





На выставке «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых» представлены предметы, утраченные на рубеже 1920-1930-х годов, а также шедевры искусства XVII века.





«Экспозиция, объединившая уникальные предметы домашнего обихода, демонстрирует нам всю историю создания посуды: от произведений, которыми вдохновлялся Федор Григорьевич Солнцев, до окончательного вида сервиза. Уверена, что она станет еще одним хитом Музеев Московского Кремля и получит много положительных откликов от посетителей», — отметила Ольга Любимова.





Благодаря Михаилу и Елене Карисаловым в музейное собрание вернулась часть «Кремлевского сервиза» — первого парадного сервиза в историческом русском стиле, выполненного на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге в 1837-1839 годах.





Сервиз создан по эскизам художника-графика и исследователя древнерусского искусства Федора Солнцева. Образцами при создании дизайна выступили уникальные памятники XVII века — рукомойный прибор царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной и тарелка царя Алексея Михайловича Романова.





Художник стремился воссоздать в сервизе парадное убранство средневекового царского стола, уставленного золотой и серебряной посудой, где соседствовали произведения русских, европейских и восточных мастеров. Комплект предназначался для парадных застолий в Большом Кремлевском дворце. Так, он использовался на коронационных обедах, дававшихся в Грановитой палате.





Выставка «Кремлевский сервиз» продлится до 25 мая.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ