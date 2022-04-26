Завершились съемки российского триллера в формате киносторис «Одна жизнь»

26.04.2022
Онлайн-кинотеатр KION объявил об окончании съемочного процесса фильма с Даниилом Вахрушевым и Ташей Цветковой в главных ролях.
Главный герой истории Игорь — геймер, сутки напролет проводящий в играх. Однажды он сталкивается с необъяснимым: персонажи игры выходят из-под контроля, материализуются и начинают вредить геймеру и его близким.
Производством драматического триллера занимаются студия «ВИШ Медиа» и KION. «Одну жизнь» можно будет смотреть в формате киносторис (восемь серий по 12 минут) или в виде полнометражного фильма эксклюзивно на стриминге KION.
Режиссером проекта выступил Владимир Боровой. Он же разработал сценарий вместе с Алексеем Френкелем. Продюсированием занимались Игорь Мишин, Максим Филатов, Анна Шалашина и др.
Фото: пресс-служба KION