Ко Дню космонавтики стартуют проекты, получившие гранты ПФКИ

Проекты-победители грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив, связанные с космосом, популяризируют направления науки и искусства, затрагивающие эту тему, отмечает пресс-служба ПФКИ.





12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на корабле «Восток», один раз облетел вокруг Земли и приземлился в Саратовской области. В честь первого в мире полета человека в космос в 1962 году была установлена памятная дата.





В пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив обратили внимание на поддержанные грантами проекты, посвященные космической тематике.





Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко проводит «Фестиваль неба» — конкурс идей и проектов для планетариев. В нем участвуют театры, ансамбли, цирки, музеи, художники и сотрудники планетариев. В настоящее время проводится второй этап, по итогам которого жюри назовет трех финалистов. Победитель сможет реализовать свой проект в Нижегородском планетарии.





11 апреля в Саратове и Оренбурге стартовал VI Международный фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc». В программе — лекции, дискуссии, кинопрограммы и выставки современного искусства, круглый стул с участием представителей науки и культуры, научно-практическая сессия «Космос как культурный код территории. Новые горизонты туристической индустрии». В рамках фестиваля проводится Международный конкурс студенческих короткометражных фильмов «Первый!», итоги которого подведут 14 апреля.





С 12 по 16 апреля в Калуге пройдет 3-й Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». Главной площадкой станет Музей истории космонавтики, где покажут полнокупольное кино, конкурсные фильмы, ретроспективы. 13 апреля пройдет показ фильма «Солярис» Андрея Тарковского в сопровождении живой органной музыки. Также посетителей ждут встречи с летчиком-космонавтом Олегом Новицким, кинематографистами, популяризаторами науки и другими гостями.





С 13 по 16 сентября в Новосибирске состоится фестиваль полнокупольного кино «Кинокупол». В Большом новосибирском планетарии пройдут показы полнокупольных фильмов и иммерсивных спектаклей.





В Саратовской области пройдет Первый региональный астрономический фестиваль для молодежи «Звезда Гагарина» на месте приземления Юрия Гагарина (близ села Смеловка в Энгельском районе). В программе — астрономический мастер-класс с использованием телескопов, викторины, тематические площадки, космическая музыка. Участники смогут попасть на экскурсию к месту приземления второго космонавта Германа Титова (Краснокутский район Саратовской области).





Кроме того, в рамках проекта «Земля глазами Юрия Гагарина» создадут фильмы на основе космических снимков, которые покажут Голубую планету с МКС. С помощью VR-технологий зрители увидят вращение Земли, траекторию полета космического корабля, облачность, восход и закат, ночные виды планеты, а также ураганы, молнии и другие природные явления. Работу планируют завершить к апрелю 2023 года.





Фото: Рixabay