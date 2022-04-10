Артист Самарского драмтеатра Вячеслав Малинин умер в 75 лет

На 76-м году жизни скончался артист Самарского академического театра драмы Вячеслав Малинин, сообщает «КП – Самара».

«Наши соболезнования родным, друзьям и близким. Скорбим!» – говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Самарского академического театра драмы имени Горького.

Вячеслав Малинин родился 24 мая 1946 года. Начинал работать в Иркутском драматическом театре, в его карьере были также Симферополь, Смоленск, Караганда и Тольятти. В 2002 году переехал из Самары в Омск, где работал в театре драмы.

В Самаре Вячеслав Малинин работал с 1993 по 2002 год, за это время сыграл множество ролей, среди которых Макбет в одноименной пьесе Уильяма Шекспира, Оскар Лаутензак в спектакле «Колдун» по роману Лиона Фейхтвангера «Братья Лаутензак», Рослый в постановке по мотивам повести Джона Стейнбека «О мышах и людях» и т.д.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького