В России стартовал конкурс артистов балета и хореографов

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов открылся премьерой Марийского государственного академического театра оперы и балета, который представил балет «Русский Гамлет» в постановке Бориса Эйфмана, сообщает ТАСС.

«Премьера Марийского государственного академического театра оперы и балета, который представил балет «Русский Гамлет» в постановке Бориса Эйфмана, собрала полный зал», –сообщили в пресс-службе Росконцерта.

Эйфман решил поставить «Русского Гамлета» в Йошкар-Оле после того, как в 2000 году заглавную партию в балете исполнил премьер Большого театра, заслуженный артист России, народный артист Марий Эл Константин Иванов, возглавляющий театр и являющийся министром культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

По словам Константина Иванов, для Марийского театра стало большой ответственность представлять балет Бориса Эйфмана. Он рассказал, что тяжелейшие декорации для постановки изготавливались местными сварщиками.

Одну из главных партий в премьере «Русского Гамлета» исполняет Екатерина Байбаева – лауреат Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 2016 года, которая является прима-балериной театра. Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в номинации «Современный танец» проходит в Йошкар-Оле с 8 по 14 апреля. Художественным руководителем конкурса является народный артист СССР хореограф Большого театра России Юрий Григорович.

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