Студия записи и выступлений появится в доме детства Пола Маккартни

В доме детства Пола Маккартни в Ливерпуле откроется пространство для записи и выступлений независимых музыкантов, передает «Культуромания».

Зданием владеет британский Национальный фонд. В этот дом семья Маккартни переехала в 1955 году.

Этот дом называют «местом рождения Beatles». Именно в нем музыканты написали «Love Me Do», «I Saw Her Standing There», «Hold Me Tight», «I’ll Follow The Sun», «When I’m 64» и другие песни Beatles, ставшие впоследствии хитами.

По словам генерального директора Национального фонда Хилари Макгрэйди, дом, где «прошло детство Beatles», должен продолжать существовать. «Такие локации не должны застревать во времени, они здесь, чтобы продолжать вдохновлять творчество, мечты и новые идеи. Нам не терпится услышать, как то, что произошло на Фортлин-роуд, 20, вдохновило и продолжает вдохновлять нацию», — передает «Культуромания» слова Макгрэйди.

Фото: Pixabay