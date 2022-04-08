Пилотный проект «Доступный кинотеатр» стартует в России

Программа поможет сделать российские кинотеатры доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд» при поддержке Минкультуры РФ запускает всероссийский проект «Доступный кинотеатр», нацеленный на содействие в создании инклюзивной среды для гостей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями зрения.





Для участников проекта пройдут тренинги и мастер-классы по работе с людьми с инвалидностью и анализу доступности среды. Кинотеатры, подавшие заявки на участие, получат консультации по поводу кинопоказов с тифлокомментированием и рекомендации о способах привлечения зрителей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, представителей киносетей проконсультируют по запуску программ лояльности, адаптации сайтов и афиш для незрячих людей, работе с социальными партнерами.

После реализации пилота планируется масштабировать проект на новые площадки.





Подать заявки на участие в программе «Доступный кинотеатр» можно до 1 июня на сайте





Фото: Рixabay