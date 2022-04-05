К 225-летию Александра Пушкина снимут фильм-мюзикл о поэте

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова встретилась с гендиректором «Газпром-Медиа Холдинга» Александром Жаровым и гендиректором «Централ Партнершип» Вадимом Верещагиным, сообщает пресс-служба ведомства.





Участники рабочей встречи обсудили реализацию текущих проектов, планы на будущее и необходимые меры государственной поддержки.





Александр Жаров рассказал о работе над картиной под рабочим названием «Пророк», посвященной жизни А.С. Пушкина от лицейской скамьи до трагической смерти. Находящийся в производстве фильм предполагается выпустить в прокат в первой половине 2024 года.





«Это история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы. Культурный авторитет Пушкина неоспорим: его произведения, интонации, ирония актуальны по сей день. Мы бережно и ответственно подходим к этому проекту о поэте, который опередил свое время и будет актуален и для современной аудитории», — отметил он.





Глава «Газпром-Медиа Холдинга» также анонсировал выпуск анимационной ленты для детей «Чудо», которая расскажет о жизни и судьбе чудотворца Сергия Радонежского. Премьера запланирована на лето.





Вадим Верещагин рассказал об успешном старте в прокате мультфильма «Финник». В ближайшее время «Централ Партнершип» выпустит анимационную ленту «Мальчик-дельфин», режиссерский дебют Евгения Григорьева «Подельники», военную драму «Первый «Оскар». В мае — мультфильм «Суворов: великое путешествие» и драму «Ника».





ЦПШ планирует вернуть в кинотеатры трилогию «Последний богатырь», поставившую рекорды в отечественном прокате, и фильм «Тарас Бульба» Владимира Бортко (2009).





Кроме того, глава ЦПШ представил министру фильм под рабочим названием «Волшебник Изумрудного города», который планируют выпустить в конце 2024 года.





«Это добрая, мудрая сказка о настоящей дружбе, история о приключениях девочки Элли и ее друзей, каждый из которых смог исполнить свое заветное желание», — рассказал Вадим Верещагин.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ