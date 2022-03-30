Опубликована книга «Федор Шаляпин в Подмосковье» к 150-летию со дня рождения певца

30.03.2022
Книга «Федор Шаляпин в Подмосковье» журналиста, ветерана ТАСС Николая Горбунова вышла в московском издательстве «Крук». Она посвящена предстоящему в 2023 году 150-летию со дня рождения русского артиста Федора Шаляпина, пишет ТАСС.
В этот раз автор знакомит читателей с теми местами в Подмосковье, где певец отдыхал, выступал в летних театрах, встречался с известными писателями, давал концерты для рабочих, готовил роли для оперных спектаклей.
Ранее вышли книги Горбунова о дочери Шаляпина — Марине Федоровне, об аккомпаниаторе артиста — финском пианисте, дирижере и композиторе Жорже де Годзинском, а также о «финском Шаляпине» — Мартти Талвеле, с которым автор дружил более 10 лет.
Фото: Pixabay