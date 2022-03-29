Минкульт обсуждает создание проекта «Большая выставка»

29.03.2022
Министерство культуры РФ рассматривает возможность создания проекта «Большая выставка» по аналогии с театральной программой «Большие гастроли». Об этом пишет ТАСС.
Обязанности по организации мероприятий министерство планирует возложить на Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО, заявила министр культуры Ольга Любимова.
«Мы продумываем очень серьезно по аналогии с „Большими гастролями“ проект „Большая выставка“, который мог бы взять на себя РОСИЗО. Посмотреть и помочь не только нашим подведомственным структурам, нашему федеральному 71 музею, <...> но и обычным небольшим региональным галереям. Дать возможность приезжать, меняться, соединяться», — сказала министр.
Фото: Минкультуры России