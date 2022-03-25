Фестиваль искусств «Точка доступа» объявил о своем закрытии

Международный фестиваль, проходивший в течение семи лет в Санкт-Петербурге, прекратил существование. Об этом сообщили организаторы на странице проекта во «Вконтакте».





Решение о закрытии фестиваля приняла команда «Точки доступа». Причина — текущая политическая ситуация в стране и мире, поясняется в сообщении.





«Мы очень любили "Точку". И очень хотели продолжать. Но реальность диктует свои правила. Мы надеемся, что такие связи не рвутся, и где бы мы с вами ни оказались, причастность к фестивалю может объединять и становиться основой для чего-то нового», — написали организаторы, отметив, что у них «нет никаких прогнозов».





«Точка доступа» — международный фестиваль, который исследовал Петербург с помощью театра, современного искусства и паблик-арта, и переотркывал его как сцену. В нем участвовали российские и зарубежные артисты. Спектакли «Точки» проходили на улицах и Лендоке, в Русском музее и ДК Связи, в супермаркете, отеле, торговом центре, салоне связи, а также в квартирах петербуржцев.





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