Впервые в России исполнят все сочинения Сергея Рахманинова для хора

25.03.2022
К 150-летию композитора в Екатеринбурге пройдет Фестиваль хоровой музыки. Об этом сообщил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, пишет ТАСС.
Весной 2023 года в уральской столице состоится Фестиваль хоровой музыки Сергея Рахманинова. Закрытие музыкального праздника планируют провести 1 апреля, в день рождения композитора.
На фестивале впервые в стране исполнят все произведения композитора для хора, подчеркнул Колотурский.
Свердловская академическая филармония посвятит сезон 2022-2023 творчеству Сергея Рахманинова, добавил он.
Также к 150-летию композитора в Москве пройдет Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. Заявки на участие принимают до 1 апреля. Конкурс проведут с 14 по 27 июня 2022 года.
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