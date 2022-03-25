Впервые в России исполнят все сочинения Сергея Рахманинова для хора

25.03.2022

Впервые в России исполнят все сочинения Сергея Рахманинова для хора
К 150-летию композитора в Екатеринбурге пройдет Фестиваль хоровой музыки. Об этом сообщил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, пишет ТАСС.

Весной 2023 года в уральской столице состоится Фестиваль хоровой музыки Сергея Рахманинова. Закрытие музыкального праздника планируют провести 1 апреля, в день рождения композитора.

На фестивале впервые в стране исполнят все произведения композитора для хора, подчеркнул Колотурский.

Свердловская академическая филармония посвятит сезон 2022-2023 творчеству Сергея Рахманинова, добавил он.

Также к 150-летию композитора в Москве пройдет Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. Заявки на участие принимают до 1 апреля. Конкурс проведут с 14 по 27 июня 2022 года.

Фото: pixabay