Марина Абрамович воссоздаст перформанс «В присутствии художника»

Посетители выставки смогут сесть напротив художницы и посмотреть ей в глаза, как и 12 лет назад, сообщает W Magazine.





Один из самых известных перформансов сербской художницы, специализирующейся на искусстве выносливости, вернется в Нью-Йорк. 16 апреля Марина Абрамович воссоздаст «В присутствии художника» на обзорной выставке ее работ.





«Когда вы делаете работу и создаете послание для искусства, вы должны создать что-то действительно трансцендентное, что можно использовать по-разному, в зависимости от того, что нужно обществу в данный момент», — сказала художница.





Вырученные средства направят на приобретение лекарств и оказание медпомощи людям, эвакуировавшимся с территории Украины, отмечает издание.





В 2010 году Марина Абрамович в течение трех месяцев каждый день по восемь часов молча сидела напротив посетителей МоМА. Среди них были певица Бьорк, музыкант Лу Рид, рэпер Jay-Z, а также бывший партнер художницы Улай, с которым она не виделась больше 20 лет, — всего более 1500 человек. Позже вышел одноименный документальный фильм, посвященный работе.





Фото: Shelby Lessig, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12134088